Regierung will Mystery Shopping in Arztpraxen abschaffen

Hartinger-Klein hält Mystery Shopping für wenig vertrauensbildend - © APA

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will das Mystery Shopping in Arztpraxen, das ist die seit 2016 erlaubte Kontrolle durch verdeckte Ermittler der Sozialversicherung, wieder abschaffen. Das sei “nicht vertrauensbildend zwischen Vertragspartnern”, kündigte Hartinger-Klein in der “Ärzte Krone” an.