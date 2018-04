Regierung will Projekte per Verordnung beschleunigen können

Gesetz soll 2019 in Kraft treten - © APA

Der Ministerrat beschäftigt sich am Mittwoch u.a. mit einem Standortentwicklungskonzept, das Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) vorlegt. Ein Hauptpunkt dabei ist ein Gesetz, das es der Regierung ermöglichen soll, für den Wirtschaftsstandort wichtige Projekte per Verordnung zu beschleunigen, erklärte Schramböck. Dieses Gesetz soll am 1. Jänner 2019 in Kraft treten.