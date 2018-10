Regierung will sich neue Jugendstrategie geben

Bundesministerin für Jugend, Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) - © APA

Die Regierung will sich eine neue “Jugendstrategie” geben. Die aktuelle stammt aus dem Jahr 2012 und soll um einen Schwerpunkt “Medien und Information” erweitert werden, kündigt das zuständige Familienministerium im Kanzleramt an. Beschlossen werden soll die Strategie am Mittwoch im Ministerrat. Konkrete Ziele gibt es aber noch nicht – die soll jedes Ministerium bis Mitte 2019 selbst entwickeln.