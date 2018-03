Regierung wirbt für ihr Doppelbudget

Regierung spart besonders bei Nicht-Österreichern - © APA

Wenige Tage vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) rührt die Bundesregierung erneut die Werbetrommel für ihr Doppelbudget 2018/2019. In einem an Medien verteilten Papier wurde dabei das Sparen “bei Nicht-Österreichern” und “im System” hervorgehoben, was Österreich 2019 den ersten administrativen Überschuss seit dem Jahr 1954 bringen soll. Vorgelegt wird das Budget am Mittwoch.