Regierungsbildung gefährdet Stabilität in Deutschland nicht

Frank-Walter Steinmeier bleibt trotz zäher Verhandlungen gelassen - © APA (AFP)

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht trotz der seit drei Monaten andauernden Hängepartie bei der Regierungsbildung die politische Stabilität in Deutschland nicht in Gefahr. Nicht alles Unerwartete müsse das Fürchten lehren. “Das gilt auch für Regierungsbildungen, die in ungewohnter Weise auf sich warten lassen”, so Steinmeier in seiner vorher aufgezeichneten Weihnachtsrede.