Regierungsbildung in Tschechien wieder bei Null

“Vorgezogene Parlamentswahlen sind eine Möglichkeit”, sagte Babis gegenüber der Tageszeitung “Pravo” in Beantwortung der Frage, wann es eine Regierung mit dem Vertrauen des Parlaments geben werde. Babis verwies darauf, dass die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) und die Piratenpartei in den Wählerumfragen zulegen, sodass sie auch an Neuwahlen interessiert sein könnten. Auch die Kommunisten (KSCM) und Piraten schließen Neuwahlen nicht aus. “Wir sind dazu bereit”, sagte der KSCM-Chef Vojtech Filip.

Die rechtskonservativen Parteien fordern hingegen, dass Präsident Milos Zeman den Regierungschef endlich fallen lassen solle. “Beenden wir dieses Theater! Man hat sechs Monate verloren, in denen der ANO-Vorsitzende versuchte, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass der jetzige Zustand normal ist”, sagte der ODS-Chef Petr Fiala in Anspielung darauf, dass Babis schon seit Herbst 2017 ohne Vertrauen des Parlaments amtiert.

Ähnlich äußerte sich der Klubobmann der Partei TOP 09, Miroslav Kalousek. Nicht das politische Patt, sondern Babis persönlich sei das Hindernis für eine Regierungsbildung. Kalousek spielte damit auf die Strafverfolgung von Babis im Zusammenhang mit der sogenannten “Storchennest”-Affäre, in der es um angeblichen EU-Subventionsbetrug geht, an. Neuwahlen könnten laut Kalousek keine Lösung bringen.

Am Zug ist jetzt laut Medien Staatschef Zeman, der jedoch die Situation nicht öffentlich kommentieren wollte. Aus der Präsidentenkanzlei verlautete, Zeman werde seine Haltung zunächst Babis mitteilen, wie Zemans Sprecher, Jiri Ovcacek, twitterte.

Das geplatzte Projekt der Minderheitsregierung ANO/CSSD, die von der KSCM geduldet würde, schien in den letzten Tagen hoffnungsvoll. Allerdings scheiterten die Koalitionsgespräche zwischen ANO und CSSD an Personalfragen. Babis wollte nicht akzeptieren, dass CSSD künftig den Innenminister stellt. Diesen Posten beanspruchte CSSD-Chef Jan Hamacek für sich. Demgegenüber bot ANO der CSSD unter anderem das Außenministerium und das Verteidigungsministerium an. Das wollte die CSSD nicht akzeptieren.

(APA)