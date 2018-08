Regisseurin Cavani inszeniert Cherubini-Oper an der Scala

Die Oper wurde an der Scala lange nicht gespielt - © APA (AFP)

Nach der Sommerpause öffnet die Scala am 1. September wieder ihre Tore mit der Aufführung von Luigi Cherubinis Oper “Ali Baba und die 40 Räuber” in der Regie von Liliana Cavani. Damit kehrt die 85-jährige Regisseurin wieder an die Scala zurück, nachdem sie bereits “La Traviata” (1989) und “Manon Lescaut” (1998) auf die Bühne gebracht hatte.