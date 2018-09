Reha-Zentrum in Bad Hofgastein feiert 50-jähriges Bestehen

Gerhard Maischberger, Verwaltungsleiter im Reha-Zentrum Bad Hofgastein. - © PVA/Neumayr/Hölzl

Rund 2.200 Patienten werden pro Jahr im Reha-Zentrum Bad Hofgastein (Pongau) wieder fit für die Arbeit und den Alltag. “Seit der Eröffnung der Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum hat die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) kontinuierlich in diesen Standort investiert, neu- und umgebaut sowie dieser Einrichtung stets zeitgemäße und am aktuellen Stand von Medizin und Wissenschaft befindliche Konzepte verordnet”, so Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP), der anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums die Glückwünsche des Landes überbrachte.