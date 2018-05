Rehabilitierter Berlusconi kommt zum EVP-Treffen in Sofia

Silvio Berlusconi feiert ein politisches Comeback - © APA (AFP)

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi, der nach einem langjährigen Verbot in Italien wieder ein politisches Amt bekleiden darf, nimmt am heutigen Mittwoch an dem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) in Sofia teil. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zählt zu den Teilnehmern.