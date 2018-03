Auch im zweiten Trondheim-Bewerb kein ÖSV-Podestplatz

Rehrl in aussichtsreicher Position - © APA (AFP)

Österreichs Nordische Kombinierer haben auch im zweiten Trondheim-Bewerb keinen Weltcup-Podestplatz geschafft. Wilhelm Denifl belegte am Mittwoch Rang sechs. Mario Seidl, am Vortag als bester ÖSV-Mann Neunter, landete an der achten Stelle.