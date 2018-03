Kombination: Akito Watabe holte Double beim Weltcupfinale in Schonach

Akito Watabe (links) hat gute Chancen auf den Sieg - © APA (dpa)

Einen würdigen Abschluss unter eine tolle Weltcup-Saison hat Gesamtsieger Akito Watabe beim Finale in Schonach hingelegt. Der Japaner gewann am Sonntag auch den zweiten Einzelbewerb, traditionell mit zwei Sprüngen und 15 km in der Loipe ausgetragen, und feierte seinen achten Saison-Sieg. In 34:48,1 Minuten lag er 5,1 Sekunden vor dem Jarl Magnus Riiber (NOR) und 48,1 vor Fabian Rießle (GER).