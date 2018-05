Rehrücken mit Eierschwammerl im Topfenteig

Für dieses Rezept braucht ihr Geduld, Übung im Kochen schadet auch nicht, da es zu den eher anspruchsvolleren Rezepten gehört. Und das braucht ihr dafür:

Zutaten

Teig

250 Gramm Topfen

250 Gramm kalte Butter

250 Gramm Mehl (glatt)

1 Ei, zum Bestreichen

Füllung

Salz

Pfeffer, gemahlen

etwas Öl

1 Zwiebel

200 Gramm Eierschwammerl

600 Gramm Rehrücken

beliebig Petersilie, gehackt

Und so geht’s:

Topfen, Mehl und Butter zu einem Teig verkneten, kühl stellen und etwas rasten lassen. In der Zwischenzeit den Zwiebel und die Eierschwammerl fein schneiden und in etwas Öl anschwitzen. So lange rösten lassen, bis die Flüssigkeit verdunstet ist. Dann mit Petersilie, Salz und Pfeffer würzen und auskühlen lassen. Anschließend den Rehrücken mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Öl auf allen Seiten kräftig braun anbraten. Auch den Rehrücken danach erkalten lassen.

Nun den Topfenteig ausrollen und einen halben Zentimeter dick die Eierschwammerlmasse aufstreichen. Darauf den Rehrücken geben und straff einrollen. Die Teigränder mit Ei bestreichen, verschließen und fest andrücken. Die Teigrolle mit der Nahtstelle nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, gleichmäßig mit Ei bestreichen und im vorgeheizten Backrohr bei 220 Grad Celsius etwa 30 Minuten lang backen. Vor dem Aufschneiden kurz rasten lassen und mit Petersilienkartoffel servieren. Mahlzeit!

Tipp

Statt Eierschwammerl kann man ebenso Herren-, Steinpilze oder Champignons verwenden. Im Frühling eignet sich auch ein Bärlauchpesto hervorragend.

