Reifen abgefahren: 18-Jähriger prallt in Leitplanke

Am Pkw entstand erheblicher Schaden. - © BRK BGL

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf der B20 in Bischofswiesen (Lkr. BGL) in Bayern in die Leitplanke gekracht. Er und sein 16-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Laut Einsatzkräften waren die Reifen abgefahren und der Fahranfänger zu schnell unterwegs.