Reinankenfilet mit Pilzravioli, Gemüse und Paprikasauce

Für dieses Gericht braucht ihr bereits fortgeschrittene Kochkünste und viel Zeit, der Aufwand lohnt sich aber. Das braucht ihr dafür:

Zutaten

Fisch 4 Reinankenfilets Salz Pfeffer Olivenöl Butter

Gemüse beliebig Zucchini beliebig Paprika beliebig Tomaten beliebig Schalotten Olivenöl Rosmarin Thymian Salz Pfeffer

Pilzravioli 200 Gramm Mehl 3 Eier 1 Esslöffel Olivenöl 1 Handvoll Steinpilze 1 Handvoll Eierschwammerln 1 Zwiebel 1 Esslöffel Mascarpone beliebig Petersilie Salz Pfeffer Muskat, gerieben Butter zum Schwenken

Sauce 1 kleine Zwiebel Olivenöl 300 Gramm Paprika, rot 2 Knoblauchzehen beliebig Ingwer 1 Teelöffel Paprikapulver 1 Teelöffel Zucker 125 Milliliter Weißwein 150 Milliliter Gemüsesuppe 40 Gramm Creme fraiche Salz Pfeffer Balsamico



Und so geht’s:

Mit dem Teig für die Pilzravioli beginnen und dafür Mehl, Eier, einen Esslöffel Olivenöl und Salz zu einem festen Teig verarbeiten. Gut durchkneten und mindestens eine halbe Stunde rasten lassen. Dann die Fülle vorbereiten. Die Eierschwammerl und Steinpilze putzen und klein hacken, den Zwiebel fein schneiden und in Olivenöl anrösten. Sobald die Zwiebel leicht braun sind, die Eierschwammerl und Pilze dazugeben und solange mitrösten, bist die Flüssigkeit fast verdunstet ist. Die Mischung salzen, pfeffern und mit etwas Muskat abschmecken. Danach vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Zum Schluss Mascarpone, ein Ei und die frische Petersilie dazugeben und gut verrühren.

Den Nudelteig nun ausrollen oder durch eine Nudelmaschine drehen, Kreise ausstechen und in der Mitte mit der Pilzmischung befüllen. Den Rand mit Wasser bestreichen, zusammenklappen und den Rand mit einer Gabel festdrücken. Die fertigen Nudeln zur Seite stellen und mit einem Tuch abdecken.

Als nächstes das Gemüse zubereiten. Alle Gemüsesorten in waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse gemeinsam mit Rosmarin, Thymian, Salz und Pfeffer darin schwenken. Das Gemüse abdecken und warmstellen. Dann fein gehackte Zwiebel für die Paprikasauce in etwas Olivenöl anschwitzen. Paprika, Knoblauch und Ingwer fein schneiden und ebenfalls hinzugeben. Mit Paprikapulver und Zucker rösten, dann mit Wein aufgießen, etwas reduzieren lassen und mit Gemüsesuppe aufgießen. So lange köcheln lassen, bis sich eine breiige Konsistenz ergibt. Dann die Creme Fraiche hinzugeben und pürieren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und einem Schuss weißen Balsamico abschmecken.

Zuletzt die Reinankenfilets salzen und pfeffern und in einer Pfanne mit Öl und Butter auf der Hautseite anbraten. Temperatur reduzieren und kurz bevor der Fisch fertig ist nochmals umdrehen. Während der Fisch in der Pfanne brutzelt, die Nudeln in gesalzenem Wasser etwa zwei Minuten leicht köcheln lassen und anschließend in zerlassener Butter schwenken.

Den Fisch mit Sauce, Gemüse und Nudeln anrichten und servieren. Mahlzeit!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.