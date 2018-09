Reisebus geht auf A1 bei St. Georgen in Flammen auf

Der Busfahrer bemerkte Rauch und Flammen am rechten Heckbereich des Buses. Der 34-Jährige lenkte den Bus sofort auf den Pannenstreifen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die 38 Fahrgäste stiegen aus und brachten sich in Sicherheit. Gemeinsam mit dem Busfahrer versuchten sie noch, das Gepäck aus dem Kofferraum zu holen.

Reisebus auf Westautobahn in Vollbrand

Binnen weniger Minuten stand der Bus jedoch in Vollbrand, berichtet der Lenker später. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Reisegruppe wurde anschließend mit einem Ersatzbus in ihre Unterkunft gefahren. Im Bereich des Brandes war die Westautobahn für eine Stunde gesperrt.

Vier Feuerwehren auf A1 im Einsatz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort. Die Feuerwehren Mondsee, Oberwang, Innerschwand und St. Georgen übernahmen die Löscharbeiten. Nach 45 Minuten konnte Brand-Aus gegeben werden. Die Polizei ermittelt derzeit die genauen Umstände des Brandes.