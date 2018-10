Reisebus verliert Treibstoff im Lungau: 50 Kilometer lange Dieselspur auf A10

Die Beamten wurden Sonntagfrüh über die rutschige Fahrbahn auf der A10 informiert, zwei Streifen entdeckten die Dieselspur bei der Abfahrt des Katschbergtunnels und verfolgten sie bis nach Eben (Pongau). Als Verursacher konnte wenig später ein defekter Reisebus aus Bosnien ausgemacht werden.

Reisebus verliert viel Treibstoff

Die 50 Insassen waren am Parkplatz gerade außerhalb des Fahrzeugs, als der Lenker mit der Reparatur der defekten Dieselleitung beschäftigt war. Nach eigenen Angaben bemerkte der Busfahrer den Defekt erst auf dem Parkplatz, so die Polizei. Der Ölfilm musste anschließend am gesamten Parkplatzbereich mit Bindemittel gebunden werden.

Diesel fließt in Fritzenbach

Auf der Strecke zwischen dem Katschbergtunnel bis nach Eben veranlasste die Polizei eine 80-km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung und wies auf die Schleudergefahr der Ölspur hin. Die Feuerwehr aus Eben rückte mit 28 Mann und vier Fahrzeugen aus, um im Fritzenbach Dieselsperren zu errichten.