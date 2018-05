Reiselust bescherte Reiseversicherung Rekordeinnahme

Der Trend zu Online-Buchungen bescherte der Europäischen Reiseversicherung mehr Direktabschlüsse, auch gab es mehr Jahres-Reiseversicherungen. Die Europäisches Reiseversicherung hat nach eigenen Angaben 60 Prozent Marktanteil in Österreich. Mit 30,93 Mio. Euro stiegen die Aufwendungen für Versicherungsfälle deutlich weniger stark als die Prämieneinnahmen, die Brutto-Schadenquote (Aufwendungen als Anteil der Prämieneinnahmen) lag bei 50,6 Prozent. Die Europäische Reiseversicherung erzielte einen Jahresüberschuss von 6,94 Mio. Euro.

Auch für 2018 ist die Reiseversicherung optimistisch, kam es doch in den ersten Monaten des Jahres bereits zu mehr Abschlüssen als in der Vorjahresperiode. “Die Belebung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sollte zudem die Urlaubsnachfrage weiter stützen und zusammen mit einem gesteigerten Risikobewusstsein zu mehr Versicherungsbuchungen auf Jahressicht führen”, heißt es in der Aussendung der Europäischen Reiseversicherung.

(APA)