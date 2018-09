Reiseverkehr sorgt für Stau auf Salzburger Autobahnen

Der Stau auf der Autobahn reicht bis zum Knoten Salzburg (Archivbild). - © FMT-Pictures/FM

Am letzten Ferienwochenende sorgt starker Urlauberverkehr erneut für lange Wartezeiten in Salzburg. Besonders viel Geduld brauchen Autofahrer auf der A1 und der A10. Besonders auf letzterer staut es bereits bis nach Salzburg Süd (Stand 12.00 Uhr) zurück. Viel los ist in der Folge auch rund um Anif und Grödig (beide Flachgau).