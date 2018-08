Reiseverkehr: Viel Stau auf Salzburgs Straßen

HIER findet ihr allen aktuellen Verkehrsmeldungen für Salzburg.

Bereits ab Anger (Lkr. BGL) im benachbarten Bayern kommt es auf rund 20 Kilometern bis Hallein (Tennengau) zu einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten. Der Tauerntunnel im Pongau bildet ein weiteres Nadelöhr. Hier kommt es ab dem frühen Vormittag zur Blockabfertigung und bis zu zehn Kilometern Rückstau mit einem Zeitverlust bis zu 35 Minuten. Eine weitere Blockabfertigung in Richtung Süden wird vor dem Katschbergtunnel (Lungau) verhängt. Gegen 10.30 Uhr verloren Autofahrer hier mehr als 15 Minuten.

A10, Tauern-AB, FR. Salzburg, zw,. Werfen u. Paß Lueg, im Helbersbergtunnel, ca. 20 km Stau sowie 55 min. Zeitverlust (Unfall) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 25. August 2018

A10, Tauern-AB, FR. Salzburg, vor dem . Katschbergtunnel, Blockabfertigung u. ca. 2 km Stau u. 10 min. Zeitverlust (Überlastung,defekter Lkw) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 25. August 2018

Blockabfertigung vor dem Katschbergtunnel

In weitere Folge kommt es ebenso vor der Einhausung Trebesing bei Spittal/Drau und vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach zu Blockabfertigung in Richtung Süden. Auch hier bildete sich jeweils ein kilometerlanger Stau. „Auch in der Gegenrichtung – Richtung Salzburg war für Autofahrer einiges an Geduld gefragt. Vor dem Katschbergtunnel wurde der Verkehr ebenfalls nur mehr blockweise abgefertigt. Der Rückstau betrugt bis zu zehn Kilometer und der Zeitverlust bis zu 30 Minuten“, berichtet ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider in einer Aussendung.

Slowenien: A2., Verbindung Ljublijana-Jesenice, FR. Österreich, vor dem Karawankentunnel, ca. 1,5 Std. Wartezeit (Überlastung) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 25. August 2018

1,5 Stunden Wartezeit vor dem Karawankentunnel

Ebenfalls ist an den Grenzübergängen die Geduld der Verkehrsteilnehmer gefragt: Bei der Ausreise nach Deutschland waren zwischenzeitlich bis zu 35 Minuten Geduld vor der Grenze Walserberg (Flachgau) auf der Westautobahn (A1) gefragt. Vor dem Karawankentunnel auf der slowenischen Autobahn A2 in Fahrtrichtung Kärnten dauert es bis zu 1,5 Stunden länger.