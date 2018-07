Reisezeit: Wo es in Salzburg am Wochenende staut

Am Wochenende muss mit Staus gerechnet werden. - © APA/dpa

Wegen des Ferienbeginns in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland sowie in Teilen der Niederlanden und Luxemburg erwarten uns in Salzburg am Wochenende lange Staus auf den Transitrouten. Wir geben euch einen Überblick.