Der Tiroler Bernhard Reitshammer ist am Dienstag bei den Langbahn-Europameisterschaften der Schwimmer mit österreichischem Rekord von 27,66 Sekunden in das Semifinale über 50 m Brust eingezogen. Der 24-Jährige kam in den Vorläufen auf Rang 14 und verbesserte seine nationale Bestmarke vom 20. April in Graz um 1/100. Die Vorschlussrunde der Top 16 ist für 18.18 Uhr MESZ angesetzt.

Der Niederösterreicher Felix Auböck verpasste hingegen in Glasgow das 800-m-Kraul-Finale. In 7:55,56 Minuten belegte der 21-Jährige in den Vorläufen Rang zwölf, auf den Endlauf der Top acht fehlten ihm 1,62 Sekunden. Der Vierte über 400 m und Elfte über 200 m Kraul wird am Donnerstag noch in der OSV-Lagenstaffel die Kraullage übernehmen.