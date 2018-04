Rekord-Skitour “Der Lange Weg” muss Mont-Blanc-Gipfel auslassen

Kurz vor dem Gipfel des Mont Blanc war Schluss. - © APA/WWW.REDBULLCONTENTPOOL.COM/PHILIPP REITER

Aufgrund schlechten Wetters mussten die Teilnehmer der Expedition “Der Lange Weg”, der “längsten Skitour der Welt”, die Beisteigung des Mont Blanc nur 100 Höhenmeter vor dem Gipfel abbrechen. Starker Wind, Nebel und andauernder Schneefall zwangen die Bergsteiger zum Umkehren. Nun geht es weiter in Richtung Süden bis nach Nizza, teilte Red Bull am Dienstag in einer Aussendung mit. Ein Salzburger war mit dabei.