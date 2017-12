Die Gründe für den starken Anstieg: Die Österreicher verbrauchten im vergleichsweise kalten Winter 2016/17 viel mehr Gas als in der Periode zuvor. Allein in Niederösterreich sei der Gasabsatz um 12 Prozent gestiegen, ähnliche Werte würden von den anderen Gasversorgern gemeldet. Dazu wurde auch Gas aus den Speichern genützt, die heuer wieder aufgefüllt wurden. Die Gaskraftwerke waren wesentlich stärker im Einsatz als in den Vorjahren.

(APA)