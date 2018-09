Rendi-Wagner will Dialog mit parteiinternen Kritikern suchen

Rendi-Wagner setzt auf Dialog - © APA

Die designierte neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner will nach interner Kritik den Dialog mit den skeptischen Parteifreunden suchen. “Ich war während meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer dialogorientiert, werde das auch weiter sein”, kündigte sie in einem in der ORF-“Zeit im Bild” am Freitag ausgestrahlten Interview Gespräche an.