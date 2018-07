Rennradfahrer (46) vermisst: Polizei OÖ bittet um Mithilfe

Der 46-Jährige wollte mit dem Rennrad von Horn in Niederösterreich nach Mondsee fahren. Er hatte beabsichtigt, entlang der Donau zu radeln. Seine Frau und die Familie waren bereits vorgefahren und warteten in Mondsee auf den Mann. Dort kam er allerdings nie an. Zuletzt wurde er am Samstag gegen 10 Uhr im Kamptal gesehen.

Bislang fehlt jede Spur von 46-Jährigem

Eine Nachfrage bei allen entlang der Route gelegenen Krankenhäusern blieb bis jetzt ohne Erfolg, teilte die Polizei mit. Es wird ein Unfall bzw. ein medizinischer Notfall befürchtet. Daher bittet die Exekutive die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu dem Rennradfahrer bitte an jede Polizeiinspektion bzw. an die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059 133 4167. Der Niederösterreicher ist 46 Jahre alt. Er war mit einem weiß-schwarzen Rennrad unterwegs. Der Sportler trug eine schwarz-grüne Raddress und einen dunklen Helm.