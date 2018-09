Renovierung im Goldenen Hirsch: Spezialkran errichtet

Die Aufbauarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. - © FMT-Pictures/MW

Die Renovierung des Traditionshotels Goldener Hirsch in der Stadt Salzburg nimmt Form an: In der Nacht auf Freitag wurde vor dem Hotel ein rund 40 Meter hoher und 150 Tonnen schwerer Spezialkran in Stellung gebracht.