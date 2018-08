“Restlessen”: Schweinsbraten-Wraps

Meist bleibt vom Schweinsbraten doch ein bisschen etwas übrig (hier geht’s zu unserem Schweinsbratenrezept). Zur Resteverwertung eignen sich die Wraps besonders gut, denn hier lassen sich verschiedenste Zutaten herrlich kombinieren. Die Mengenangaben im Rezept reichen für vier Personen. Das braucht ihr dafür:

Zutaten:

1 Karotte

1 Paprika, rot

1/2 Eisbergsalat

120 Gramm Schweinsbraten

4 Esslöffel geriebener Kren

125 Gramm Sauerrahm

Salz

Pfeffer, frisch gemahlen

4 Stück Tortilla-Wraps

Und so geht’s:

Zuerst von der Karotte mit einem Sparschäler Streifen abschälen, den Paprika und den Eisbergsalat in dünne Streifen schneiden. Den Schweinsbraten ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Die Tortilla-Fladen in Alufolie einwickeln und bei 100 Grad Celsius etwa zehn Minuten im Backrohr erwärmen. Anschließend mit Sauerrahm bestreichen und nach belieben Salzen und Pfeffern. Dann mit Schweinsbraten, Gemüse und Kren befüllen. Die Füllung dabei in einem Längsstreifen in der Mitte platzieren, so lässt sich der Wrap leichter einwickeln. Zum Schluss den unteren Teil des Wraps einschlagen, dann links und rechts zusammenfalten.

Wird der Wrap mitgenommen, könnt ihr ihn entweder mit etwas Spagat zusammenbinden oder in ein Stück Alufolie einwickeln, damit er nicht auseinanderfällt. Mahlzeit!

Der Schweinsbraten-Wrap schmeckt auch unterwegs. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing ©

Tipp:

Vegetarier können den Schweinsbraten durch Käse ersetzen, aber auch Mais, Sauerkraut oder Essiggurken passen super in den Wrap. Generell lassen sich allerlei Essensreste mit einem Wrap schnell und geschmackvoll verwerten.

