Rettungsschiff mit 87 Personen in Spanien eingetroffen

87 Flüchtlinge trafen im spanischen Hafen Algeciras ein - © APA (AFP/Archiv)

Ein Rettungsschiff mit 87 Flüchtlingen an Bord ist nach tagelanger Fahrt auf dem Mittelmeer in Spanien eingetroffen. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms lief Donnerstagfrüh in den Hafen von Algeciras in der Region Andalusien ein, wie die Organisation auf Twitter mitteilte. Die Schutzsuchenden waren nach ihrer Bergung vor der Küste von Libyen eine gute Woche unterwegs.