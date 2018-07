Rettungsschiff mit Überlebender in Mallorca eingetroffen

Die "Open Arms" hatte eine Überlebende und zwei Leichen an Bord - © APA (AFP)

Ein Flüchtlingsrettungsschiff mit einer geretteten Frau und zwei Leichen an Bord ist in Mallorca eingetroffen. Die “Open Arms” sei nach viertägiger Fahrt am Samstag in den Hafen von Palma eingelaufen, teilte der Gründer der spanischen Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms, Oscar Camps, auf Twitter mit.