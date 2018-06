Rezessionsgefahr in Japan – Wachstumsphase vorüber

Die Exportwirtschaft in Japan ist wegen des Handelsstreits in Gefahr - © APA (AFP)

Die japanische Wirtschaft könnte im laufenden Quartal in die Rezession rutschen. Bereits zum Jahresanfang sank das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal preisbereinigt um 0,2 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Freitag mitteilte. Dies hatte auch eine erste Schätzung ergeben. Aufs Jahr hochgerechnet betrug der Rückgang 0,6 Prozent.