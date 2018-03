“Rhythm is Gonna Get You” von US-Kongressbibliothek geadelt

Weitere Auszeichnung für die hochdekorierte US-Sängerin - © APA (AFP)

Der Latinopop-Hit “Rhythm is Gonna Get You” von Gloria Estefan und die Disco-Hymne “Le Freak” sind ins Musikarchiv der US-Kongressbibliothek aufgenommen worden. Dies teilte die Bibliothek am Mittwoch in Washington mit. In dem Archiv bewahrt die Library of Congress musikalische Schöpfungen auf, die sie als historisch bedeutsam einstuft.