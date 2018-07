Riccardo Muti feierte 50. Jubiläum seines Debüts in Florenz

Beim Jubiläum dirigierte Muti Verdis "Macbeth" - © APA

Riccardo Muti hat am Mittwochabend mit einem Konzert den 50. Jahrestag seines Debüts als Dirigent in Florenz mit dem Orchester des “Maggio musicale fiorentino” gefeiert. Zu diesem Anlass dirigierte Muti Giuseppe Verdis “Macbeth”. Florenz liege ihm besonders am Herzen. Hier habe er seien Frau Cristina geheiratet, hier seien auch seine drei Kinder zur Welt gekommen, sagte Muti nach Medienangaben.