Ricciardo überraschte mit China-Sieg vor Bottas – Vettel 8.

Ricciardo durfte sich über seinen sechsten Grand-Prix-Sieg doppelt freuen. Es war nämlich ein kleines Wunder gewesen, dass der 28-Jährige überhaupt am Rennen teilnehmen konnte. Am Samstag musste vor der Qualifikation wegen eines Turbo-Defektes die komplette Power-Unit an seinem RB14 getauscht werden, womit die Boxencrew erst eine Minute vor Beginn des Qualifyings fertig geworden war.

Mit Hamilton und Vettel kam in Shanghai keiner der beiden WM-Favoriten auf das Podest. Der Ferrari von Pole-Mann Vettel wurde im Finish des Rennens vom Red Bull Verstappens angefahren. Der Deutsche rette mit einem nicht mehr perfekten Auto Platz acht, Verstappen erhielt eine Zehnsekunden-Zeitstrafe. In der WM hat Vettel (54) nur noch 11 Punkte Vorsprung auf Hamilton (43). Mercedes ist erstmals in der Turbo-Hybrid-Ära drei Rennen ohne Sieg.

(APA)