Richard Freitag stieg vorzeitig aus Tournee aus

Richard Freitag gibt der Gesundheit den Vorzug - © APA (Hochmuth)

Richard Freitag muss die Vierschanzentournee der Skispringer vorzeitig beenden. Der Deutsche kann nach seinem Sturz in Innsbruck am Freitag nicht zur Qualifikation in Bischofshofen antreten und verpasst damit auch den dortigen Schlussbewerb der Traditionsserie. “Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich”, sagte Freitag in einer Mitteilung des deutschen Skiverbandes.