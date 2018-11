Richter erwägen Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn

Fahrverbote zur Verbesserung der Luftqualität angedacht - © APA (dpa)

In Köln und Bonn könnte es nach ersten Aussagen des Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht Köln zu Fahrverboten für ältere Dieselautos kommen. Richter Michael Huschens sagte am Donnerstag in der Verhandlung, die Kammer denke in einer ersten Einschätzung über Fahrverbote zur Verbesserung der Luftqualität nach.