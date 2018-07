Richter und Amnesty unterstützen Polens Höchstrichterin

Polnische Justiz unterstützt Gersdorf - © APA (AFP)

Europäische Richter und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben der in den Zwangsruhestand versetzten Präsidentin von Polens Oberstem Gericht, Malgorzata Gersdorf, am Freitag den Rücken gestärkt. Der designierte Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo sagte nach einer Unterredung mit Gersdorf in ihrem Warschauer Büro, er sehe sie weiter als Chefin des Obersten Gerichts an.