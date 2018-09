Richter verkündet Strafmaß für Bill Cosby

Cosby drohen bis zu zehn Jahre Haft - © APA (AFP)

Fünf Monate nach seinem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung in drei Fällen soll der amerikanische Entertainer Bill Cosby sein Strafmaß erfahren. Richter Steven O’Neill will die Strafe am Montag oder Dienstag in Norristown (Pennsylvania) verkünden. Vorher haben Zeugen und Cosby selbst die Gelegenheit zu abschließenden Bemerkungen.