Ried setzte sich im Nachtragsspiel durch - © APA (Leodolter)

Die SV Ried hat Kapfenberg mit einem 2:1-Auswärtssieg am Samstag in der dritten Runde die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Liga zugefügt. Blau Weiß Linz prolongierte mit einem 3:1 bei Wacker Innsbruck II den perfekten Saisonstart. Die Linzer gewannen auch ihr drittes Spiel in der 2. Fußball-Liga und schlossen zum ebenfalls makellosen Liefering auf.