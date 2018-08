Erster Saisonsieg für die Rieder - © APA (AFP/Symbolbild)

Die SV Ried hat die Matinee zweier Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga am Sonntag gegen die WSG Wattens mit 2:1 (1:0) gewonnen. Für Ried war es nach einem Auftakt-Remis der erste Saisonsieg, für Wattens die erste Niederlage. Die agileren Rieder gingen in der 21. Minute durch einen Schuss von Thomas Mayer von der Strafraumgrenze in Führung.