Ried verlor bei FAC, Kapfenberg ging in Lafnitz 1:5 unter

Das Spitzenspiel findet erst am Sonntag statt - © APA (Symbolfoto)

Die SV Ried hat nach der ersten Saisonniederlage die Tabellenführung der 2. Fußball-Liga am Freitag an die WSG Wattens abgegeben. Die Oberösterreicher verloren bei Nachzügler FAC in der 7. Runde 0:1 (0:0) und mussten die punktegleichen Tiroler (je 14), die Wr. Neustadt 2:0 (1:0) besiegten, vorbei lassen. Für die größte Überraschung des Abends sorgte aber Lafnitz, das Kapfenberg mit 5:1 abfertigte.