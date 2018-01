ÖSV-Doppelsieg zum Abschluss in Lackenhof

Claudia Riegler überzeugte - © APA

Einen ÖSV-Doppelsieg hat es am Samstag zum Abschluss des Snowboard-Weltcups in Lackenhof in Niederösterreich gegeben. Im Riesentorlauf-Mixed-Teambewerb setzten sich die Routiniers Claudia Riegler/Andreas Prommegger 0,47 Sekunden vor ihren Teamkollegen Sabine Schöffmann und Alexander Payer durch. Damit hat es bei der Weltcup-Premiere am Ötscher für den ÖSV insgesamt vier Podestplätze gegeben.