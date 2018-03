Gigantischer Diamant aus Lesotho um 40 Millionen Dollar verkauft

Der Diamant stammt aus der Mine Letseng im Norden Lesothos - © APA (AFP)

Einer der größten bisher gefundenen Rohdiamanten ist um 40 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) verkauft worden. Der 910 Karat schwere Edelstein aus einer Mine in Lesotho wurde in einem Bieterverfahren in der belgischen Stadt Antwerpen verkauft, teilte das an der Londoner Börse notierte Bergbauunternehmen Gem Diamonds am Dienstag mit.