Riesen-Penis in Traunkirchen wird zu Ostern wieder verhüllt

Der Phallus bleibt zu Ostern wieder überzogen - © APA

Sie wurde nicht – wie geplant – versteigert und steht daher immer noch: jene zwei Meter hohe Phallus-Statue in Traunkirchen (Bezirk Gmunden), die in der Karwoche 2017 wegen ihres Platzes nahe dem Kreuzweg für Aufregung gesorgt hatte. Derzeit wird der Riesen-Penis erneut mit einer gelben Plane verhüllt, teilte der Besitzer Jürgen Hesz auf Anfrage der APA am Freitag mit.