Riesenglück in Lengau: Frau steigt fast unverletzt aus zertrümmertem Wrack

Weil sie einem querenden Reh auswich, hat eine 21-jährige Lochnerin ihr Auto am Freitag gegen 21:15 Uhr im Gemeindegebiet von Lengau regelrecht zerlegt. Sie kam bei dem Ausweichmanöver am Weg von Lengau in Richtung Lochen auf dem Güterweg Intenham in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte unmittelbar neben der Straße gegen zwei Bäume, berichtete die Polizei.

Crash in Lengau: Motorblock in Wald geschleudert

Der Aufprall war so heftig, dass der Motor aus dem Fahrzeug gerissen und etwa sieben Meter in den angrenzenden Wald geschleudert wurde. Die 21-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Sie hatte eine ordentlich Portion Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Lochnerin wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.