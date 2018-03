Riesenspinne flog als blinder Passagier nach München

Am Flughafen München kümmerte sich der Zoll um die Spinne - © APA (dpa)

Auf der Reise von Australien nach München hat ein Paar ein skurriles Erlebnis gehabt: Während des Fluges entdeckte es im eigenen Rucksack eine riesige Spinne. Die Aufregung war groß – zumal zunächst unklar gewesen sei, ob das Tier giftig sei, sagte ein Zoll-Sprecher am Montag. Nach der Landung am Münchner Flughafen wandten sich die beiden Fluggäste hilfesuchend an die Airport-Mitarbeiter.