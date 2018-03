Riesiger Fallschirm für Mars-Landung getestet

Ein Hubschrauber habe in Schweden eine 500 Kilogramm schwere Kapsel auf 1,2 Kilometer Höhe gebracht und auf die Erde fallen lassen, berichteten die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos und die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Innerhalb von zweieinhalb Minuten sei die Kapsel weich gelandet.

Fun #ExoMars #parachute #fact: The 35m-wide parachute canopy has ~5km worth of lines – it takes about 3 working days to fold to ensure its correct extraction! More: https://t.co/Ua4ni8utjF pic.twitter.com/sKKR6F21fN

— @ESA_ExoMars (@ESA_ExoMars) 29. März 2018