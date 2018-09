RLW: Auf Rücktritt aus Vorstand folgt Anifs Aufholjagd

Vor knapp 14 Tagen verkündete Fraisl der Anifer Führungsetage seinen Wunsch aus dem Vorstand zurücktreten zu wollen. Grund dafür sei laut S24-Anfrage beim Obmann-Stellvertreter Heinz Seelenbacher seine beruflichen Verbindlichkeiten bei der deutschen Bundeswehr. Als Verantwortlicher für die Verpflegung bei Auslandseinsätzen weilt Fraisl immer öfter im Ausland und fehlt so bei den Sitzungen.

Fraisl will aus Vorstand zurücktreten

“Er ist sehr viel unterwegs und kann nicht immer bei unseren Sitzungen anwesend sein. Daher hat er uns über seinen gewünschten Rücktritt aus dem Vorstand informiert”, bestätigt Seelenbacher. Seine Funktion als sportlicher Leiter soll der 50-Jährige jedoch weiterführen. “Er ist hauptsächlich im Sommer mit der Kaderplanung eingespannt. Diese Funktion will er weiterhin ausüben”, erklärt Seelenbacher. Offiziell kann der Rücktritt erst nach der nächsten Vorstandssitzung beziehungsweise Generalversammlung Ende November über die Bühne gehen.

Ein Ersatz ist laut Statuten nicht notwendig, fügt Seelenbacher an: “Dann sind halt statt acht nur sieben Personen im Vorstand. Das ist kein Problem.”

Meister-Express rollt Feld von hinten auf

Auch sportlich sind Veränderungen beim Westliga-Meister festzustellen. Nachdem zum Ligastart mit zwei Niederlagen der Wurm drinnen war, stabilisierte Anif die Leistungen am Feld und ist auch nach dem Duell am Samstag seit fünf Runden ungeschlagen. Mit dem dritten Sieg in Serie ließ das Team von Trainer Thomas Hofer Kitzbühel nahezu keine Chance. “Das war absolut eine tolle Leistung. Die erste Halbzeit war phasenweise überragend”, erklärt Hofer, dessen Team nach einer Balleroberung von Thomas Gastager durch Neuzugang Semir Gvozdjar in Führung ging.

Zia und Oberst ernten Lob

Den Schlusspunkt setzte der in Überform agierende René Zia. Der Kapitän netzte bereits zum vierten Mal und stellte bereits nach sieben Runden seinen persönlichen Rekord auf. Neben Zia erntet auch der wiedergenesene Marco Oberst von Hofer Lob: “Nach dem Abgang einiger Leistungsträger übernehmen unter anderem Zia und Oberst die Verantwortung und sorgen auch außerhalb des Platzes für gute Stimmung.” Diese wird auch im anstehenden Top-Duell mit dem Überaschungsteam aus St. Johann von Nöten sein. “Eine richtig interessante Aufgabe und ein Kräftemessen auf Augenhöhe, in der die Tagesverfassung entscheiden wird”, sagt Hofer, vor dem Duell Zweiter gegen Dritter.

Regionalliga West: 7. Runde