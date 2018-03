RLW: Beflügelte St. Johanner und niedergeschlagene Walser

Unter der Woche bekannten die Waltl-Brüder dem TSV St. Johann mit ihrer Unterschrift die Treue. Sowohl Goalie Doninik, als auch der defensive Mittelfeldspieler Manuel hängen noch ein Jahr bei der Lottermoser-Elf an. Der Pongauer Keeper und dessen Zwillingsbruder Manuel zeigten sich nach ihrer Vertragsverlängerung beflügelt und fühlten dem Ligakrösus auf den Zahn.

Ajibade hat Entscheidung am Fuß

Da Grüll und Stürmer Balis kurzfristig ausfielen, musste Lottermoser umstellen und setzte auf Ajibade als Speerspitze. Unbeirrt konzentrierten sich die Pongauer mit einer Fünfer-Abwehrkette vermehrt auf einen sauberen Kasten und auf schnelle Gegenstöße. Als Ajibade in der 21. Minute von rechts nach innen zog und sein abgefälschter Schuss unhaltbar zur 1:0-Führung in die Maschen fiel, kennte der Jubel bei den 500 Anhängern keine Grenzen. In der Folge verabsäumte es “Aji”bei einem Nachschuss vor dem leeren Anifer Tor den Sack zuzumachen.

Von Dominik Waltl (re.) werden Marco Hödl (li.) und Co. wohl noch träumen. /Krugfoto © Von Dominik Waltl (re.) werden Marco Hödl (li.) und Co. wohl noch träumen. /Krugfoto

Dominik Waltl zieht Anif den Zahn

Der Meister agierte sehr offensiv und fand mit deutlicher Überlegenheit unzählige Chancen zu: “Gegen Anif kann man als Tormann nur gut ausschauen”, sagte Keeper Waltl im SALZBURG24-Gespräch, der Präsident Klingler nach der Vertragsverlängerung etwas zurück geben mochte. Etliche Male scheiterten Greil, Zia und Co. am überragenden Schlussmann. “Einer meiner besten Partien”, versicherte Waltl. Bruder Manuel hatte indes per Kopf einen sicheren Sitzer zum vermeindlichen 2:0 vergeben. Das sollte sich rächen: Markus Wallner traf nach einer glücklichen Hereingabe von Joker Sommer perfekt ins linke Eck zum 1:1-Endstand. “Natürlich können wir nicht zufrieden sein, wir haben das Spiel kontrolliert und aus zwei Chancen ein Tor erhalten”, fügte Anif-Trainer Hofer an.

Herbe Schlappe für Wals-Grünau gegen Absteiger Hard

Hard steht mit dem Ligaverzicht als Absteiger in die Voralberger Landesliga fest. Diese Tatsache änderte allerdings nichts an der Einstellung und dem Willen zum Sieg gegen Wals-Grünau. Die Salzburger kommen indes weiterhin nicht in Fahrt und sind seit bereits fünf Spielen sieglos. Das Eigentor von Kevin Resch in der ersten Minute ebnete die Schlappe gegen den Drittletzten. In späterer Folge erledigte Elvin Ibrisimovic mit einem Dreierpack die Walser quasi im Alleingang. Der Ehrentreffer von Stefan Federer (70.) kam zu spät und ließ ein Aufholjagd nicht mehr zu.

Hängende Köpfe nach der bitteren Pleite bei Wals-Grünau. /Krugfoto ©

Grödig mausert sich zum Liga-Kanonier

Aus drei Spielen lautet das Grödiger Torverhältnis unter Neo-Trainer Mario Messner 14:1! Auch Wackers Amateure bekamen auf eigenem Terrain die Gefahr der Flachgauer zu spüren. Elias Kircher ist zwar mit seinen brandgefährlichen Standards ligaweit bekannt, konnte dennoch nicht gestoppt werden. Der 28-jährige Ex-Altacher bereitete drei Treffer aus ruhenden Bällen vor. Dzidziguri, Gruber und Kennedy verwandelten die Flanken souverän in Tore um. Dzidziguri erzwang nach einem Solo über links ein Eigentor zum 0:4, während Kevin Meder mit seinem ersten Westliga-Einsatz den 0:5-Endstand herstellte. “Die beste Leistung seit ich in Grödig-Trainer bin”, sagte Messner, dessen Team durch Anifs Ausrutscher wieder auf Tuchfühlung ist. Mit einem Spiel mehr steht Anif punktgleich auf der Spitze.

Kopleder belohnt geduldige Seekirchner

Alberschwende erwies sich als Tabellenletzter als Harte Nuss für Seekirchen und ging nach einem Patzer von Keeper Tezzele durch Kloser (47.) sogar in Front. Die Schriebl-Elf blieb allerdings ruhig und vertraute ihrer individuellen Klasse. Einmal mehr konnten sich die Seekirchner auf Goalgetter Kopleder verlassen. Erst bediente Bernhard Löw den Stürmer mit einer Flanke, ehe Joker Lukas Rösslhuber nach einem Rauter-Pass auf Kopleder querlegte. Mit seinem 14. Saisontreffer brachte der Vollblutangreifer die drei Punkte ins Trockene. “Wenn wir weiter so agieren, sind wir nur schwer zu schlagen”, zeigte sich Schriebl nach seiner Vertragsverlängerung zufrieden.

Satte 14. Volltreffer kann Christof Kopleder (Mitte) in 22 Spielen verbuchen./Krugfoto ©

Das Spiel zwischen Kitzbühel und dem FC Pinzgau wurde wetterungsbedingt abgesagt. Weiter geht es am Ostermontag mit den Duellen Kitzbühel gegen An if, St. Johann gegen Altach Amateure und dem Salzburg-Derby zwischen dem FC Pinzgau und Wals-Grünau.

