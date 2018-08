RLW: Drei Salzburger Siege mit zwei Gusto-Stückerl

450 Zuseher in Lederhosen und Tracht besuchten am Mittwoch das Salzburg-Derby zwischen Seekirchen und Anif. Und die Fans kamen bei einem turbulenten Spiel ganz auf ihre Kosten. Die Schriebl-Elf erwischte etwas überraschend den besseren Start und hatte in den ersten 25 Minuten zwei Hochkaräter vorgefunden.

Ogunlade sorgt in Seekirchen für Furore

Ogunlade (26.) nutze die Überlegenheit gleich zur Führung aus. Postwendend gelang dem Favoriten durch einem herrlichen Treffer von Wallner (28.) der Ausgleich. “Wir hätten bereits höher führen müssen, fingen uns dann aber mit einem traumhaft gespielten Konter das 1:1 ein”, erklärte Seekirchen-Trainer Alex Schriebl im Gespräch mit SALZBURG24. Danach ließ Anif mit zwei Toren abermals seine Klasse aufblitzen. Zunächst spielte der Meister einen Freistoß schnell aus – erneut traf Wallner (30.) ins Seekirchner Herz.

Das 1:3 entstand aus einem mustergültigen Konter, den Prötsch (55.) erfolgreich vollendete. “Danach dürfen wir das Spiel nicht mehr hergeben”, ärgerte sich Anif-Coach Hofer, der erneut fehlende Lockerheit ortete. Seekirchen nutze dies eiskalt aus und glich in Person von Ogunlade (78.) und Aigner (88.) aus. Eliasch hatte in der Nachspielzeit sogar noch das 4:3 am Fuß. “Das war Werbung für die Regionalliga. Ein tolles Match, in dem mir meine Mannschaft wahnsinnig viel Freude bereitet hat”, fügte Schriebl an.

Olugbemiga Ogunlade (li.) traf gegen Anif gleich doppelt./ Krugfoto ©

St. Johann: Zwei Gusto-Stückerl des Kapitäns

Bereits im Derby gegen Bischofshofen drückte St. Johann-Kapitän Milan Sreco dem Spiel seinen Stempel auf. Auch gegen Schwaz, das für Trainer Ernst Lottermoser der beste Gegner bislang war, ließ er seine Klasse aufblitzen. Einen zu kurz abgewehrten Dzaferovic-Stanglpass verwertete Sreco (13.) volley zur Führung. Als Knoflach (15.) nur wenig später egalisieren konnte, rechneten alle mit einem Remis. Wäre da nicht das nächste Gusto-Stückerl des Kapitäns: In letzter Sekunde sorgte der Bosnier erneut mit einem Traumtor per Direktabhnahme zum etwas schmeichelhaften Sieg. “Die Schleife scheint ihm gut zu tun. Er geht als Leader voran”, lobte Lottermoser seinen Spielgestalter.

Kapitän Milan Sreco ist derzeit der Mann der Stunde in St. Johann./Krugfoto ©

Auf Blitzstart folgt Pinzgauer Tiefflug

Furios und ambitioniert startete Pinzgau Saalfelden gegen Wörgl in die Partie. Zwei “wunderschönen Treffer” von Herzog (6.) und Tandari (8.) sorgten für einen Blitzstart und die Wörgler Schockstarre. Diese hielt allerdings nur kurz an. Iftic (18.) sowie Kostenzer (39.) nutzten Abstimmungsprobleme in der Saalfeldener Defensive zum Ausgleich. Danach kam es zum Knackpunkt der Partie: Nachdem Pinzgaus Hasic den Tormann bereits überhob und alle schon über das 3:2 jubelten, kratzte ein Wörgl-Verteidiger den Ball noch vor der Linie. “Uns blieb der Jubel im Hals stecken”, sagte Pinzgau-Trainer Franz Seiler. Wörgl bestrafte dies und hatte beim 2:3-Siegestreffer von Schaber das glücklichere Ende für sich.

Auer “nickt” zu Grünaus Sieg ein

Franz Aigner und Grünaus Westliga-Fohlen fuhren gegen Aufsteiger Reichenau den zweiten Saisonsieg ein. Nachdem Keeper Florian Soder den Kasten der Walser sauber hielt, avancierte Christian Auer per Kopf zum Matchwinner. “Ein verdienter Sieg”, resümierte Aigner.

Grünaus Christian Auer (li.) bescherte mit seinem Goldtreffer den Walsern den zweiten Saisonsieg./Krugfoto/Archivbild ©

Nika schießt Grödig zum Sieg

Gegen Aufsteiger Langenegg tat sich Grödig lange Zeit sehr schwer. Erst nach Wiederanpfiff fixierte Nika mit einem Doppelpack und Hölzls 3:0 den zweiten Saisonsieg für die Flachgauer. “Kämpferisch waren wir dem Gegner überlegen. Da jeder ans Limit ging, geht der Sieg auch in Ordnung”, sagte Grödig-Trainer Mario Messner.

Bischofshofen wartet auf ersten Sieg

Der Aufsteiger aus Bischofshofen ziert auch nach der vierten Runde das Tabellenende. Bei den Altacher Amateuren gab es trotz guter Leistung nichts zu holen. Die Heissl-Elf musste sich auswärts mit 2:0 geschlagen geben. “Die Jungs hätten sich einen Punkt verdient gehabt. Sie haben richtig Gas gegeben, leider hat es nicht gereicht”, sagte Heissl.

Regionalliga West: 4. Runde