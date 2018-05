RLW: Folgt ein Kaderumbruch bei Wals-Grünau?

Mit Pertl (St. Johann) konnte Grünau-Trainer Franz Aigner – wie bereits berichtet – einen Wunschkandidaten für die Verteidigung verpflichten. Die Offensive soll Thaller von Eugendorf beleben. “Zwei Spieler, die uns mit ihrem Potential sicherlich weiterhelfen können” sagte Aigner im Gespräch mit SALZBURG24.

Hamzic heuert bei Ostermiething an

Kapitän Sadat Hamzic verkündete bereits vor zwei Monaten aus privaten Gründen seinen Abschied und wird die Walser in Richtung Ostermiething (Oberösterreich/Bezirksliga West) verlassen. “Der Kontakt ist durch Alexander Pilaj entstanden. Da ich zweifacher Vater werde und ich dort die Möglichkeit zu mehr Freizeit erhalte, entschied ich mich für diesen Schritt”, sagte Hamzic, der eigentlich die Schuhe an den Nagel hängen wollte und auch bei Hallwang im Gespräch war. “Ich bin dem Vorstand für die sieben Jahre und einem Angebot zu einer anderen Funktion sehr dankbar”, fügte der Kapitän an, der ab 2019 Jahr als Berater, Trainer oder Scout tätig werden will.

Sadat Hamzic (li.) verlässt Wals-Grünau. Bei Stefan Federer (Mitte) stehen noch Fragezeichen./Krugfoto ©

Verlust von Ozegovic und Peter droht

Zudem droht den Walsern nach dem Abschied von Stürmer Christopher Mayr der Verlust von Elvis Ozegovic und Alexander Peter. “Von Ozegovic habe ich persönlich nichts erfahren, das höre ich zum ersten Mal. Mit ihm haben wir noch keine Gespräche geführt. Wie es mit Peter weiter gehen wird stellt sich in naher Zukunft heraus”, sagte Aigner. Laut S24-Informationen ist der SAK 1914 an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs interessiert und steht kurz vor dem Abschluss. “Für uns ein sehr interessanter Spieler, den wir gerne haben wollen”, bestätigte SAK-Präsident Christian Schwaiger.

Christopher Mayr wird ab Sommer nicht mehr für Wals-Grünau auf Torjagd gehen./Krugfoto ©

Grünau sagt Goalgetter Nika ab

Aigner hat indes seinem Wunschkandidaten Petrit Nika aus Straßwalchen abgesagt. “Nika hat zu lange gezögert und sich nicht zum Verein bekannt”, erläuterte Aigner. Auch die Zukunft von Stefan Federer, der bei seinem Ex-Klub Seekirchen im Gespräch war, soll diese Tage geklärt werden.

Junge Talente bei Wals-Grünau im Fokus

Das eine oder andere Talent wird Grünau aus dem eigenen Nachwuchs wohl schon im Sommer nach oben ziehen müssen. Mit den Youngsters David Ebner, Alexander Lapkalo und Philip Kanzler drängen sich schon Perspektivspieler beim Regionalligisten in den Vordergrund. “Diese jungen Spieler müssen wir behutsam aufbauen. Mit ihren 16 Jahren können wir noch keine Wunderdinge erwarten”, fügte Aigner an.